Mısır'dan İsrail'e Gazze çağrısı: "Anlaşmaya uyun"

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze Barış Kurulu'nun planını reddetmesinin ardından, Bakan Abdulati ile Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nikolay Mladenov bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Gazze'deki son gelişmeler ile ABD Başkanı Donald Trump'ın planının eksiksiz uygulanması için yürütülen çabalar ele alındı. İkili ayrıca, barış planının gereklerinin yerine getirilmesi amacıyla belirlenen yol haritasının hayata geçirilmesi konularını değerlendirdi.

Bakan Abdulati, görüşmede yaptığı değerlendirmede, "insani yardıma tam, güvenli ve sürdürülebilir erişimin sağlanması ve İsrail'in Gazze Şeridi'nden çekilmesinin tamamlanması da dahil olmak üzere, üzerinde anlaşmaya varılan tüm yükümlülüklere uyulmasının önemini" vurguladı.

Abdulati ayrıca, bu adımların ikinci aşamaya geçişe, bölgenin yeniden imarına ve hızlı toparlanma çabalarına zemin hazırlayacağının altını çizdi.