Mısır’dan İsrail’e Lübnan mesajı

Lübnan'a resmi ziyarette bulunan Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, başkent Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile görüşmesinin ardından açıklama yaptı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi tarafından gönderilen mektubu Avn'a sunan Abdulati, Lübnan Cumhurbaşkanı'nı Mısır'a davet etti. Avn'ın seçilmesinden dolayı memnun olduklarını belirten Abdulati, "Hepimiz Cumhurbaşkanı Avn'ın akıllıca yönetiminden ümitliyiz." dedi.

Abdulati, "Mısır, İsrail'in Lübnan'daki tüm ihlallerine son vermesi ve güneyden tamamen çekilmesi gerektiği konusunda kararlıdır. Bütün görüşmelerimizde, ateşkes anlaşmasına saygı gösterilmesi gerektiğini vurguluyoruz." diye konuştu. BM Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararını hatırlatan Abdulati, İsrail'in bu karar uyarınca da Lübnan'dan çekilmesi gerektiğini ifade etti.

Abdulati, İsrail'in gece saatlerinde Lübnan'ın doğusundaki Bekaa Vadisi'ne düzenlediği hava saldırısını kınayarak yerinden edilen Lübnanlıların evlerine dönmeleri için destek verdiklerini vurguladı.