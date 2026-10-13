Mısır’dan Suudi Arabistan’a destek: Mekke Anlaşması’na taraf olmayı ‘ciddi şekilde’ değerlendiriyoruz
Yemen’de Husilerin Suudi Arabistan’a yönelik saldırıları bölgesel güvenlik gündemini hareketlendirirken Mısır’dan askeri destek mesajı geldi. Dışişleri Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Mekke Ortak Savunma Anlaşması’na katılma seçeneğini ciddi şekilde değerlendirdiklerini açıkladı.
Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Uluslararası Para Fonunun (IMF) yıllık toplantıları için bulunduğu Tayland'ın başkenti Bangkok'ta Bloomberg'e değerlendirmelerde bulundu.
Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarının ardından Mısır'ın askeri destek sağlama ihtimaline ilişkin soruya Abdulati, "Suudiler ne talep ederse elbette buna yanıt veririz. Hiçbir çekince olmaksızın her türlü desteği sağlıyoruz." yanıtını verdi.
Abdulati, Mısır'ın, Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na taraf olmayı "ciddi bir şekilde değerlendirdiğini" belirterek anlaşmayı imzalayan üç ülkeyle de yakın ilişkilere sahip olduklarını söyledi.
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