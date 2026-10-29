'Mısır'la da anlaşabiliriz'
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) basın mensuplarının sorularına ilişkin açıklama yapıldı. Libya ile deniz yetki anlaşmasına ilişkin "Mısır ile de karşılıklı menfaatler doğrultusunda Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Anlaşma imzalamaya hazır olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz. Mısır'ın ülkemizle böyle bir anlaşma imzalaması halinde, Yunanistan ile yapabileceği muhtemel bir anlaşmaya kıyasla 15 bin kilometrekareden daha fazla deniz yetki alanına sahip olacağı değerlendirilmektedir" denildi.
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