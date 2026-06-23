MİT Başkanı Kalın Bingazi’de: Saddam Hafter ile kritik görüşme

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Libya'nın Bingazi kentinde Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Saddam Hafter ile görüştü.

Görüşmede, Libya'daki barış ortamının devamı ile Libya'nın doğusundaki ve batısındaki yönetimlerin ve askeri güçlerin tek bir otorite altında birleşmesine dair hususlar ele alındı.

Türkiye-Libya ilişkilerinin de konuşulduğu görüşmede, çeşitli alanlarda iş birliğinin genişletilmesi ve ortaklığın güçlendirilmesi de değerlendirildi.