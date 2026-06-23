MİT Başkanı Kalın Bingazi’de: Saddam Hafter ile kritik görüşme
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Libya’nın Bingazi kentinde Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Saddam Hafter ile bir araya geldi. Görüşmede Libya’da kalıcı barışın sürdürülmesi, ülkenin doğusu ve batısındaki yapıların tek otorite altında birleşmesi ve Türkiye-Libya iş birliğinin geliştirilmesi ele alındı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Libya'nın Bingazi kentinde Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Saddam Hafter ile görüştü.
Görüşmede, Libya'daki barış ortamının devamı ile Libya'nın doğusundaki ve batısındaki yönetimlerin ve askeri güçlerin tek bir otorite altında birleşmesine dair hususlar ele alındı.
Türkiye-Libya ilişkilerinin de konuşulduğu görüşmede, çeşitli alanlarda iş birliğinin genişletilmesi ve ortaklığın güçlendirilmesi de değerlendirildi.