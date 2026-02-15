MİT Başkanı Kalın ile Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin bir araya geldi

Irak Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, 62. Münih Güvenlik Konferansı kapsamında bulunduğu Münih'te, 14 Şubat'ta ikametgahında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile görüştü.

Görüşmede Irak ile Türkiye arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi imkanları ele alınırken, Orta Doğu'daki son gelişmeler de değerlendirildi.

Tarafların ayrıca "Suriye hükümeti ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında imzalanan anlaşmaya ilişkin son durumu gözden geçirdiği", ilgili tarafların anlaşma hükümlerini uygulama konusundaki bağlılığından memnuniyet duyduklarını ifade ettikleri ve bunun bölgesel istikrara katkı sağlayacağını vurguladıkları belirtildi.