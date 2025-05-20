MİT Başkanı Kalın Şara ile görüştü

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Suriye'ye kritik bir ziyarette bulundu. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre Kalın, dün Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hüseyin Es-Selame ile bir araya geldi. Türkiye ile Suriye arasındaki ikili ilişkilerin ele alındığı görüşmede, Suriye'nin toprak bütünlüğü, egemenliği ve siyasi istikrarının öneminin altı çizilerek Türkiye'nin, her zaman Suriye'nin yanında olacağı teyit edildi. Bu arada Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Savunma ve Güvenlik Genel Müdürü Tümgeneral İlkay Altındağ ile beraberindeki askeri heyet, Şam'da Suriye Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ile bir araya geldi. Görüşmede, askeri işbirliği ve koordinasyon konuları ele alındı.