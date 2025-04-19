MİT Başkanı Kalın’dan kritik Hamas görüşmesi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Şûra Meclisi Başkanı Muhammed Derviş ve beraberindeki heyetle görüştü. Görüşmede, Türkiye'nin, sivilleri hedef alan İsrail saldırıları ve halkın tehcir edilmesi amacıyla uygulanan açlık politikalarına rağmen topraklarını korumak için büyük bir azim ve sabır gösteren Gazze halkının her zaman yanında olacağı vurgulandı. Türkiye'nin kalıcı ateşkese yönelik uluslararası tüm çabalara destek vermeye devam edeceğinin altı çizildi.