MİT Başkanı Kalın’dan Libya’ya kritik ziyaret

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, üst düzey temaslarda bulunmak üzere Libya'nın başkenti Trablus'a gitti. MİT Başkanı Kalın ve Milli Birlik Hükümeti Başkanı Abdulhamid Dubeybe'nin ikili görüşmesinde masada Türkiye ve Libya arasındaki ikili ilişkiler, ortak çıkar konuları ve Gazze'deki güncel olaylar yer aldı. Kalın, ayrıca Başkanlık Konseyi (BK) Başkan Yardımcıları Abdullah Lafi ile Musa Koni, Yüksek Devlet Konseyi (YDK) yetkilileri, bazı bakanlar ve üst düzey güvenlik ve istihbarat yetkilileri ile bir araya geldi. Görüşmelerde siyasi ve güvenlik alanlarında işbirliğinin arttırılması ele alındı.