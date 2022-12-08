MİT operasyonuyla yakalanan Yunan casusu ile ilgili yeni detaylar! Bakın hangi gizli bilgileri toplamaya çalışmış

Yunanistan için casusluk yaptığı gerekçesiyle Gaziantep'te tutuklanan ve "siyasal ve askeri casusluk" suçundan 12,5 yıl hapisle cezalandırılan sanığın, Türkiye'nin Suriye sınırındaki önlemler ve Mersin Limanı hakkında bilgiler topladığı gerekçeli kararda yer aldı. Suriye asıllı Muhammad Amar Ampara'ya Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesince "siyasal ve askeri casusluk" suçundan verilen 12,5 yıl hapis cezasıyla ilgili gerekçeli karar açıklandı.

KAÇAKÇI İLE BAĞLANTI KURMUŞ

Yunanistan ve Suriye vatandaşı olan sanığın yasa dışı yollarla Suriye'ye gittiği ve "Abu Ahmed" kod adlı kaçakçı ile bağlantı kurduğu belirtilen kararda, Ampara'nın Türkiye sınırındaki güvenlik güçleri, devriye sayıları, sınırda kameraların ve ışıklandırmanın bulunup bulunmadığı, aramalarda dedektör köpeklerin kullanılıp kullanılmadığı gibi konularda bilgi temin ettiği kaydedildi.