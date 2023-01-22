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Giriş Tarihi: 23.1.2023

MIT Technology Review: Bayraktar TB2 çığır açtı

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
MIT Technology Review: Bayraktar TB2 çığır açtı
BAYKAR tarafından üretilen Bayraktar TB2'ler dünyadan övgü toplamaya devam ediyor. Bayraktar TB2'ler, MIT Technology Review dergisi tarafından 2023'ün çığır açan teknolojileri arasında gösterildi. Türk SİHA'larının özelliklerine yer verilen derginin internet sitesinde, Bayraktar TB2 gibi Türk yapımı uçakların, drone'lerin savaştaki rolünü önemli ölçüde genişlettiği belirtildi. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ise Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Dünyanın en önemli teknoloji mecralarından biri olan MIT Technology Review, milli SİHA'larımız Bayraktar TB2'leri 2023'ün çığır açan teknolojileri arasında gösterdi" ifadesini kullandı.
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MIT Technology Review: Bayraktar TB2 çığır açtı
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