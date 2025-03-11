Miting dönüşü feci kaza: 18 ölü

Meksika’da otoyolda korkunç bir kaza meydana geldi. Bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 18 kişi yaşamını yitirdi. Aracın içerisinde iktidardaki partinin mitingine katılan destekçiler de bulunuyordu.

Miting dönüşü feci kaza: 18 ölü
AA

Meksika'nın Oaxaca eyaletinde yolcu otobüsü devrildi.

Eyalet Valisi Salomon Jara, basına yaptığı açıklamada, başkent Meksiko'dan hareken eden yolcu otobüsünün Mitla-Tehuantepec otoyolunda devrildiğini bildirdi.

Kazada, 18 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2'si ağır 29 kişinin de yaraladığını kaydeden Jara, yaralıların hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Jara, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulunarak, kazanın nedeninin araştırılacağını belirtti.

Miting dönüşü feci kaza: 18 ölü

MİTİNGDEN DÖNÜYORLARDI

Yerel basına göre, kazada hayatını kaybedenlerin iktidardaki Ulusal Yenilenme Hareketi (MORENA) partisinin destekçileri olduğu ve bu kişilerin Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum'ın pazar günü Meksiko'da düzenlediği mitinge katıldıkları ortaya çıktı.