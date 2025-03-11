Miting dönüşü feci kaza: 18 ölü

Eyalet Valisi Salomon Jara, basına yaptığı açıklamada, başkent Meksiko'dan hareken eden yolcu otobüsünün Mitla-Tehuantepec otoyolunda devrildiğini bildirdi.

MİTİNGDEN DÖNÜYORLARDI

Yerel basına göre, kazada hayatını kaybedenlerin iktidardaki Ulusal Yenilenme Hareketi (MORENA) partisinin destekçileri olduğu ve bu kişilerin Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum'ın pazar günü Meksiko'da düzenlediği mitinge katıldıkları ortaya çıktı.