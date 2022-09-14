Moda haftasında LGBT skandalı! Cinsiyet değiştiren 10 yaşındaki çocuğun haberine tepki yağdı: Bu apaçık istismar

Reuters'ta yer alan bir haberde, henüz 10 yaşında cinsiyet değiştirmiş olan Noella McMaher'in hem şubat hem de eylül aylarında New York Moda Haftası'nda podyuma çıkan en genç cinsiyet değiştirmiş model olduğu ifade edildi.
SKANDAL İFADELER
Konuyla ilgili durumu değerlendiren modacılar ise skandal ifadelere yer vererek, "Bu unvana sahip olmak harika. Aslında bu durum çocuklara transseksüel olmanın kötü bir şey olmadığını gösteriyor" dedi.
SOSYAL MEDYADAN TEPKİ
Küçük çocuğun alet edildiği bu durum sosyal medyada da gündem oldu. Pek çok kullanıcı 10 yaşında bir çocuğun cinsiyeti hakkında fikir sahibi olamayacağını dile getirdi.