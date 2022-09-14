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Haberler Dünya Haberleri Moda haftasında LGBT skandalı! Cinsiyet değiştiren 10 yaşındaki çocuğun haberine tepki yağdı: Bu apaçık istismar
Giriş Tarihi: 14.9.2022 17:41 Son Güncelleme: 14.9.2022 17:45

Moda haftasında LGBT skandalı! Cinsiyet değiştiren 10 yaşındaki çocuğun haberine tepki yağdı: Bu apaçık istismar

Moda haftasında LGBT skandalı! Cinsiyet değiştiren 10 yaşındaki çocuğun haberine tepki yağdı: Bu apaçık istismar

Reuters'ta yer alan ve "yeni normal" olarak bahsedilen dünyanın en küçük cinsiyet değiştirmiş modeli 10 yaşındaki Noella McMaher'in haberi sosyal medyayı birbirine kattı. Skandal ifadelerin olduğu haberle ilgili yorumlarda bulunan sosyal medya kullanıcıları "Yeni normal bu mu? Bu yaşta bir çocuk cinsiyetini bilemez. Bu resmen çocuk istismarı" ifadelerine yer verdi.

Reuters'ta yer alan bir haberde, henüz 10 yaşında cinsiyet değiştirmiş olan Noella McMaher'in hem şubat hem de eylül aylarında New York Moda Haftası'nda podyuma çıkan en genç cinsiyet değiştirmiş model olduğu ifade edildi.

SKANDAL İFADELER

Konuyla ilgili durumu değerlendiren modacılar ise skandal ifadelere yer vererek, "Bu unvana sahip olmak harika. Aslında bu durum çocuklara transseksüel olmanın kötü bir şey olmadığını gösteriyor" dedi.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ

Küçük çocuğun alet edildiği bu durum sosyal medyada da gündem oldu. Pek çok kullanıcı 10 yaşında bir çocuğun cinsiyeti hakkında fikir sahibi olamayacağını dile getirdi.

"APAÇIK İSTİSMAR"

Bir kullanıcı ise "Bu gerçekten normal mi? Bu resmen çocuk istimarı ve bunun bir parçası olduğunuz için kendinizden utanmalısınız" dedi.

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Moda haftasında LGBT skandalı! Cinsiyet değiştiren 10 yaşındaki çocuğun haberine tepki yağdı: Bu apaçık istismar
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