Modern mağara kadının yediklerine inanamayacaksınız!

Essex'de yaşayan İngiliz Sarah Day, fareden geyiğe yolda bulduğu her şeyi yiyor. Modern çağın 'mağara kadını' olarak geçen Sarah, önüne gelen her şeyi yiyebileceğini söylüyor.

YOL KENARINDA BULUYOR

Ancak Sarah bu hayvanların yalnızca etiğini değil, derisini ve kemiklerini de kullanıyor. Kemiklerden alet yapıyor.Sarah, çocuklara hayatta kalma becerileri ve tarih öğretiyor. Aynı zamanda güvercin kanatlarının gurme bir ete aşırı derecede benzerdiğini söyleyerek, "Yolun kenarında her zaman bir hayvan bulunmuyor. Ancak yine de haftada bir yiyorum" dedi.