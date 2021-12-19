Modern mağara kadının yediklerine inanamayacaksınız!

Essex'de yaşayan İngiliz Sarah Day, fareden geyiğe yolda bulduğu her şeyi yiyor. Modern çağın 'mağara kadını' olarak geçen Sarah, önüne gelen her şeyi yiyebileceğini söylüyor.
YOL KENARINDA BULUYOR
Ancak Sarah bu hayvanların yalnızca etiğini değil, derisini ve kemiklerini de kullanıyor. Kemiklerden alet yapıyor.Sarah, çocuklara hayatta kalma becerileri ve tarih öğretiyor. Aynı zamanda güvercin kanatlarının gurme bir ete aşırı derecede benzerdiğini söyleyerek, "Yolun kenarında her zaman bir hayvan bulunmuyor. Ancak yine de haftada bir yiyorum" dedi.
"FARENİN TADI TAVUKTAN DAHA GÜZEL"
Dondurucusunun genelde donmuş hayvanlarla dolu olduğunu söyleyen kadın, farenin tatlı bir tadı olduğunu ve tavuktan daha iyi olduğunu ifade etti. Sarah, genellikle bu hayvanların soğukta olduğu için yemesinin güvenilir olduğunu iddia ediyor. Ancak yine de ona göre en iyisi sıcakken hayvanı bulmak.
ÇADIRDA YAŞIYOR
Başka ihtiyaçları için halen süpermarketlerden alışveriş yaptığını söyleyen kadın, bu tutkusuna çocukken başlamış. Kasabada bir evi olan kadın, ormanda çadırda yaşıyor.