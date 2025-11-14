Moldova, Avrupa Konseyi’nde Başkanlığı devraldı

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Başkanlığı, Fransa’nın Strazburg kentinde düzenlenen toplantıyla 6 aylığına Moldova’ya devredildi.

Konseye üye 46 ülkenin temsilcilerinin katıldığı toplantıda, başkanlık görevi Malta'dan Moldova'ya geçti. Malta adına konuşan Dışişleri Bakanlığı Daimi Sekreteri Christopher Cutajar, başkanlık dönemlerinde yürüttükleri çalışmaları detaylarıyla anlattı.

MOLDOVA'NIN ÖNCELİĞİ: UKRAYNA'YA DESTEK VE DEZENFORMASYONLA MÜCADELE

Yeni dönemi devralan Moldova Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mihai Popşoi, ülkesinin başkanlık sürecinde Ukrayna'ya yardım ve dezenformasyonla mücadeleye ağırlık vereceğini vurguladı.