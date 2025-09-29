Moldova’da genel seçimi iktidar partisi kazandı

PAS'ın ana rakibi olan ve sol eğilimli partilerden oluşan Vatansever Blok'un (BEP) liderliğini üstlenen eski Cumhurbaşkanı Igor Dodon ise sonuçlar açıklanmaya başlanmadan galibiyetlerini ilan ederek vatandaşları Pazartesi günü parlamentonun önünde protestoya davet etti. Moldova vatandaşlarına seçimlere rekor düzeyde katılım için teşekkür eden Dodon, hükümete iktidardan ayrılma çağrısı yaptı. Moldova halkının Pazartesi günü parlamentonun önünde kullandığı oyları savunacağını vurgulayan Dodon, "Ülkemizin istikrarsızlaştırılmasına izin vermeyeceğiz. Vatandaşlar oylarını kullandı. Hoşlarına gitmese de bu oylara saygı göstermek zorundalar" dedi.

Seçim günü, AB yanlısı seçmenlerin yoğunlukta olduğu İtalya, Romanya, İspanya ve ABD'deki oy kullanma noktalarında bomba ihbarları yapıldı. Benzer durumlar Moldova'da da yaşandı. Seçim ve devlet web sitelerine siber saldırıların da yaşandığı kaydedilirken, polis oy kullanma işlemi sonrasında huzursuzluk çıkarmayı planladıklarından şüphelenilen üç kişiyi gözaltına aldı. Cumhurbaşkanı Sandu, seçimlerden önce yaptığı açıklamada da parlamento seçimlerini "tarihin en önemli seçimleri" olarak tanımlamış ve Rusya'nın yapay zeka destekli bir propaganda yürüterek ülkeyi Avrupa Birliği rotasından çevirmeye çalıştığını savunmuştu. Başbakan Dorin Recean da seçimlerden önce Rusya'nın ülkeye karşı hibrit savaş için yüzlerce milyon euro harcadığını ve seçimlerin "ülkenin geleceği için nihai mücadele" olduğunu ileri sürmüştü.