Moldova’da seçim günü: Türk adaylar da yarışın içinde

Moldova Merkez Seçim Komisyonu verilerine göre, yurt dışında yaşayanlar dahil 3 milyonun üzerinde seçmenin bulunduğu ülkedeki 36 bölgede ve yurt dışındaki büyükelçiliklerde oy verme işlemi yerel saatle 07.00'de başladı.

Oy verme işlemi, 234'ü yurt dışında, 30'u Moldova sınırları içerisinde bulunan ve tek taraflı bağımsızlığını ilan eden "Transdinyester" bölgesinde, 68'i de Gagauz Yeri Özerk Bölgesi'nde olmak üzere toplam 2 bin 221 sandıkta gerçekleştiriliyor.

Seçimde ilk kez, ABD ve Kanada'nın yanı sıra Norveç, İsveç, İzlanda ve Finlandiya'da posta yoluyla da oylama yapılıyor.

Seçimi, 1100'den fazla yerel ve yaklaşık 280 yabancı gözlemci takip ediyor.

Sandıklar, yerel saatle 21.00'de kapanacak ve oy sayımına geçilecek.

Moldova'daki seçim yasası gereği, cumhurbaşkanı seçimi, seçmenlerden en az üçte birinin oylamaya katılması halinde geçerli kabul edilecek, cumhurbaşkanı adayı da oylamaya katılan seçmenlerin yarısından fazlasının oyunu alması durumunda seçilecek. Seçimlerde hiçbir adayın yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması durumunda ikinci tura gidilecek.