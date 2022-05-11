Monroe portresine rekor fiyat

Pop art akımının en önemli temsilcilerinden Amerikalı ressam Andy Warhol'un "Marilyn Monroe" portrelerinden biri 195 milyon dolara alıcı buldu. Warhol'un Monroe portresi, 20. yüzyılın en pahalı sanat eseri olarak kayıtlara geçti. ABD'nin New York kentindeki Christie's müzayede evinde Amerikalı ressam Andy Warhol'un 1964 yılında Hollywood yıldızı Marilyn Monroe'nun portresini yaptığı çalışmalarından biri olan "Shot Sage Blue Marilyn" açık artırmaya çıkarıldı. Eser, vergiler dahil 195 milyon dolara (yaklaşık 2 milyar 960 milyon lira) alıcı bularak "20. yüzyılın en pahalı sanat eseri" oldu.Shot Sage Blue Marilyn, aynı zamanda tüm zamanların en pahalı ikinci sanat eseri olarak kayıtlara geçti. Satıştan edilecek gelir çocuklara yardım vakfına bağışlanacak. Warhol'un Marilyn Monroe portresi, Rönesans döneminin ünlü İtalyan ressamı Leonardo da Vinci'nin Hazreti İsa'yı resmettiği 450 milyon dolara satılan "Salvator Mundi" adlı tablonun ardından dünyanın en pahalı ikinci sanat eseri oldu.