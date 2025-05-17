Moody’s’ten flaş karar! ABD’nin kredi notu düşürüldü

Moody's'ten yapılan açıklamada, ABD'nin kredi notunun revize edildiği bildirildi. Ülkenin uzun vadeli kredi notunun "Aaa"dan "Aa1"e düşürüldüğü belirtilen açıklamada, kredi notu görünümünün ise "negatif"ten "durağan"a çevrildiği kaydedildi. Açıklamada, not indiriminin, 10 yıldan uzun süredir kamu borcu ve faiz ödeme oranlarının benzer derecelendirmeye sahip ülkelere kıyasla önemli ölçüde yüksek seviyelere çıkmasını yansıttığı aktarıldı.

ABD yönetimleri ve Kongre'nin, büyük yıllık mali açıklar ve artan faiz maliyetleri eğilimini tersine çevirecek önlemler üzerinde anlaşmaya varamadığına işaret edilen açıklamada, "Görüşülmekte olan mevcut mali tekliflerin zorunlu harcamalarda ve açıklarda uzun vadeli önemli azalmalar sağlayacağına inanmıyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, gelecek on yıl boyunca, hükümet gelirlerinin genel olarak sabit kalmasının ve daha büyük açıkların beklendiği ifade edildi.

Buna karşılık, kalıcı, büyük mali açıkların hükümetin borç ve faiz yükünü artıracağına değinilen açıklamada, ABD'nin mali performansının kendi geçmişine ve diğer yüksek notlu ülkelere kıyasla kötüleşmesinin muhtemel olduğu belirtildi.

Açıklamada, ABD ekonomisinin büyüklüğü, esnekliği ve dinamizmi ile dolarının küresel rezerv para birimi olarak rolü gibi istisnai kredi güçlerini koruduğu vurgulanarak, "Ülkenin bağımsız bir ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından yönetilen etkili para politikası geçmişini sürdürmesini umuyoruz." ifadesi kullanıldı.