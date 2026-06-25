Moskova-Bükreş hattında diplomatik kriz: Rusya Romanya’nın St. Petersburg Başkonsolosluğunu kapatıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Romanya'nın St. Petersburg Başkonsolosluğunu kapatma kararı aldıklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Romanya'nın daha önce Rusya'nın Köstence Başkonsolosunu "istenmeyen kişi" ilan etme ve Başkonsolosluğunu kapatma kararı aldığı anımsatıldı.

Bu kararın temelsiz olduğu vurgulanan açıklamada, bununla ilgili Romanya'nın Moskova Büyükelçisi Cristian Istrate'nin Bakanlığa çağrıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Büyükelçi'ye, Romanya'nın St. Petersburg Başkonsolosu'nun istenmeyen kişi ilan edildiğine ve Başkonsolosluğun kapatılacağına dair nota verildi." ifadesi yer aldı.