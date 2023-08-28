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Giriş Tarihi: 28.8.2023 08:45 Son Güncelleme: 28.8.2023 08:55

Moskova ve Bryansk bölgelerine İHA'lı saldırı!

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Moskova ve Bryansk bölgelerine uçak tipi insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı girişimlerinin engellendiğini bildirdi.

AA
Moskova ve Bryansk bölgelerine İHA’lı saldırı!

Bakanlıktan yapılan açıklamada, gece saatlerinde Kiev'in Rusya topraklarına İHA'larla saldırı girişiminde bulunduğu belirtilerek, "2 İHA, hava savunma sistemince Bryansk bölgesi hava sahasında düşürüldü." ifadesi kullanıldı.

İMHA EDİLDİ!

Bakanlığın bir diğer açıklamasında da bugün 04.30 sularında Ukrayna'nın Moskova'ya saldırı girişiminin engellendiği, bir İHA'nın Moskova bölgesinin Lyubertsı kentinin hava sahasında imha edildiği kaydedildi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Moskova yönünde uçan İHA'nın Lyubertsı'da düşürülmesi sonucunda ilk belirlemelere göre can kaybı ve hasar olmadığını, olay yerinde acil servislerin çalıştığını belirtti.

Öte yandan, Tass Haber Ajansı'nın havacılık servislerine dayandırdığı haberine göre, gece saatlerinde Moskova'daki Vnukovo ve Domodedovo havalimanları, kalkış ve inişleri geçici olarak askıya aldıktan yaklaşık 1 saat sonra faaliyetlerine yeniden başladı.

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Moskova ve Bryansk bölgelerine İHA'lı saldırı!
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