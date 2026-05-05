Moskova’da 9 Mayıs Zafer Günü hazırlığı: Mobil internet güvenlik gerekçesiyle kesildi

Moskova'da mobil internet ve SMS hizmetlerine erişim sağlanamazken, kablolu internet ise bazı bölgelerde çalışmaya devam ediyor.

TELEKOMÜNİKASYON ŞİRKETLERİ UYARILARDA BULUNDU

Ülkenin telekomünikasyon şirketleri, abonelerine dün gönderdiği SMS'lerde, 9 Mayıs Zafer Günü ve öncesinde başkentte mobil iletişim erişimine yönelik uyarılarda bulunmuştu.

Rusya'da 5-9 Mayıs tarihleri, Zafer Günü dolayısıyla başkentte düzenlenecek etkinlikleri ve hazırlık sürecini kapsıyor.

Moskova'da martta da mobil internet hizmetlerinde benzer sorunlar yaşanmış, aksaklıklar özellikle şehir merkezinde görülmüştü. Şehir sakinleri, yalnızca "beyaz liste" şeklinde adlandırılan belirli internet hizmetlerine erişebilmişti.

"KISITLAMALAR GÜVENLİK GEREKÇESİYLE UYGULANDI"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, kısıtlamaların güvenlik gerekçeli tedbirler kapsamında uygulandığını söylemişti.

Öte yandan, Ukrayna'nın Moskova'ya yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılarında da son dönemde artış yaşanırken, dün başkentin merkezindeki çok katlı bir binaya İHA isabet etmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı, bugün de Ukrayna'ya ait 289 İHA'yı Moskova dahil çeşitli bölgeler üzerinde vurduklarını duyurdu.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör