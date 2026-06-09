Moskova’da araç infilak etti: Sürücü yaşamını yitirdi

Rusya'nın Moskova bölgesinde bir otomobil havaya uçtu. Patlama nedeniyle araç sürücüsü hayatını kaybetti.

Moskova’da araç infilak etti: Sürücü yaşamını yitirdi
AA

Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada, Moskova bölgesindeki Balaşiha kentinde, sabah erken saatlerde hareket halindeki bir otomobilin infilak ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Araç sürücüsü, patlama sonucu ağır yaralanarak olay yerinde yaşamını yitirdi." ifadesi kullanıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarılan açıklamada, patlamada ölenin kimliği hakkında bilgi verilmedi.

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Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#MOSKOVA #RUSYA

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