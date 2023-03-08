Moskova’da dörtlü Suriye zirvesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bakanlıkta basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, Suriye toplantılarının İran'ın da katılımıyla 4'lü formatta devam edeceğini söyledi. Çavuşoğlu, "Rusya'dan olası dışişleri bakanları toplantısının hazırlığı için teknik düzeyde bir toplantı yapma teklifi geldi. Gelecek hafta için bakan yardımcımızı Moskova'ya göndereceğiz ve bu toplantıya İran tarafı da katılacak" ifadelerini kullandı.Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı ile yaptıkları görüşmeye dair "İran Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'ye planladığı ziyaret ertelenmişti; o ziyaretin tekrar gerçekleşmesi için neler yapabiliriz, birlikte konuştuk. Deprem meydana geldikten sonra hemen acımızı paylaşan İran devletine ve halkına teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki süreçte ben de İran'ı ziyaret etmeyi planlıyorum. Enerji konusunda işbirliğimizi daha da geliştirmek istiyoruz" dedi.Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'deki depremlerle sarsılan Suriye için "Bir taraftan kendi yaralarımızı sararken Suriye'de depremden etkilenen kişilere duyarsız kalmamız mümkün değildi. Uluslararası yardımların Suriye'de depremden etkilenenlere ulaştırılması için elimizden geleni yaptık. Cilvegözü sınır kapısına ulaşan yollar da deprem nedeniyle zarar gördü. Bunların kısa sürede tamir çalışmaları yapıldı. Bugüne kadar bu kapıdan 475 yardım TIR'ı geçti" dedi.