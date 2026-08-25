Moskova’da gizemli ABD uçağı: Dev askeri nakliye uçağı Rusya’ya indi
ABD’ye ait dev C-17A Globemaster III askeri nakliye uçağının Moskova’ya gizemli inişi gündeme bomba gibi düştü. Riga’dan havalanan uçak Vnukovo Havalimanı’na inerken, Kremlin’in “bilgimiz yok” açıklaması uçuşun amacına ilişkin soru işaretlerini daha da artırdı.
Uçuş takip sistesi Flightradar24 verilerine göre Letonya'nın Riga kentinden kalkan ABD'ye ait Boeing C-17A Globemaster III askeri nakliye uçağı, Rusya'nın başkenti Moskova'daki Vnukovo Havalimanına indi.
Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov yaptığı açıklamada, uçak hakkında bilgisi olmadığını belirtti.
Flightradar24 verilerine göre uçak, 23 Ağustos'ta Washington DC yakınlarındaki ABD Camp Springs hava üssünden Riga'ya gelmişti.
ABD tescilli bir jetin Avrupa'dan Rusya'ya yaptığı son doğrudan uçuş, bu yılın ocak ayında gerçekleşmişti.
Uçakta, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Ukrayna barış görüşmelerini gerçekleştirmek üzere ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner bulunuyordu.