Moskova’da gizemli ABD uçağı: Dev askeri nakliye uçağı Rusya’ya indi

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov yaptığı açıklamada, uçak hakkında bilgisi olmadığını belirtti.

Uçuş takip sistesi Flightradar24 verilerine göre Letonya'nın Riga kentinden kalkan ABD'ye ait Boeing C-17A Globemaster III askeri nakliye uçağı, Rusya 'nın başkenti Moskova 'daki Vnukovo Havalimanına indi.

Flightradar24 verilerine göre uçak, 23 Ağustos'ta Washington DC yakınlarındaki ABD Camp Springs hava üssünden Riga'ya gelmişti.

ABD tescilli bir jetin Avrupa'dan Rusya'ya yaptığı son doğrudan uçuş, bu yılın ocak ayında gerçekleşmişti.

Uçakta, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Ukrayna barış görüşmelerini gerçekleştirmek üzere ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner bulunuyordu.