Moskova’da hostelde yangın felaketi: 4 ölü
Rusya’nın başkenti Moskova’da bir hosteli alevler sardı. Çıkan yangında 4 kişi can verdi.
Moskova Bölgesi Soruşturma Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre; sabah saatlerinde hostel olarak kullanılan 3 katlı bir binanın ikinci katında yangın çıktı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, 2 erkek ve 2 kadının cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi. 2'si çocuk 6 kişinin de yangın sonucu yaralandığı kaydedildi.
Yetkililer, binanın yasa dışı olarak konaklama amaçlı kiralanmış olabileceği şüphesiyle soruşturma başlatıldığını duyurdu.