Moskova’da hostelde yangın felaketi: 4 ölü

Moskova Bölgesi Soruşturma Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre; sabah saatlerinde hostel olarak kullanılan 3 katlı bir binanın ikinci katında yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, 2 erkek ve 2 kadının cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi. 2'si çocuk 6 kişinin de yangın sonucu yaralandığı kaydedildi.

Yetkililer, binanın yasa dışı olarak konaklama amaçlı kiralanmış olabileceği şüphesiyle soruşturma başlatıldığını duyurdu.