Moskova’da okulda dehşet: Bıçaklı saldırıda ilkokul öğrencisi hayatını kaybetti

Rusya Soruşturma Komitesi'nin açıklamasına göre, reşit olmayan bir öğrenci okulda başka bir öğrenciye ve güvenlik görevlisine bıçakla saldırdı. Saldırıya uğrayan öğrencinin tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği belirtildi.

HAYATINI KAYBEDEN ÇOCUK 4. SINIF ÖĞRENCİSİ

Moskova Bölgesi Çocuk Hakları Ombudsmanı Kseniya Mişonova, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hayatını kaybeden çocuğun 4. sınıf öğrencisi olduğunu açıklarken, saldırı sırasında okulda yaralananların da bulunduğunu aktardı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği, saldırının nedenine ilişkin detaylı açıklamanın yapılmadığı ifade edildi.