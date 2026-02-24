Moskova'da patlama: 1 polis öldü, 2 polis yaralandı

Rusya'nın başkenti Moskova'da, Savelovskiy Tren İstasyonu yakınında meydana gelen patlamada 1 polis öldü, 2 polis yaralandı.

AA

Rusya İçişleri Bakanlığından verilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kişi Savelovskiy İstasyonu Meydanı'nda görev yapan trafik polisi aracına yaklaştı. Bunun ardından bilinmeyen bir cihazın patlaması sonucu 1 polis hayatını kaybetti.

Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada, 1 polisin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan patlamayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Patlama sonucu 2 polisin de yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı bilgisi paylaşılan açıklamada, ön bilgilere göre bombalı saldırıyı yapan kişinin olay yerinde öldüğü ifade edildi.

Patlamayla ilgili olarak incelemelerin sürdüğü kaydedildi.

