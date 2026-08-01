Moskova'da restoranda patlama: Ölü ve yaralılar var!
Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir restoranda patlama meydana geldi. Haberlerde, patlamada 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 10'dan fazla kişinin yaralandığı belirtildi.
Rus basınında yer alan haberlere göre, Moskova'daki Kudrin Meydanı'nda bulunan restoranda patlama yaşandı.
Patlama sonucu restoranda yangın çıkarken, olay yerine acil servis ekipleri intikal etti.
Haberlerde, patlamada 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 10'dan fazla kişinin yaralandığı belirtildi.
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