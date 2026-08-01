Moskova'da restoranda patlama: Ölü ve yaralılar var!

Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir restoranda patlama meydana geldi. Haberlerde, patlamada 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 10'dan fazla kişinin yaralandığı belirtildi.

Moskova’da restoranda patlama: Ölü ve yaralılar var!
AA

Rus basınında yer alan haberlere göre, Moskova'daki Kudrin Meydanı'nda bulunan restoranda patlama yaşandı.

Moskova’da restoranda patlama: Ölü ve yaralılar var!

Patlama sonucu restoranda yangın çıkarken, olay yerine acil servis ekipleri intikal etti.

Moskova’da restoranda patlama: Ölü ve yaralılar var!

Haberlerde, patlamada 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 10'dan fazla kişinin yaralandığı belirtildi.

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Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
#RUSYA #MOSKOVA

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