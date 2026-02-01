Moskova’da son 203 yılın en yağışlı kışı

Moskova Devlet Üniversitesi meteorologları, Ocak 2026'da Moskova'da son 203 yılın en yüksek ocak ayı yağış miktarının kaydedildiğini açıkladı. Interfaks'ın aktardığına göre, MGU Meteoroloji Gözlemevi'nde 29 Ocak itibarıyla yaklaşık 92 milimetre yağış ölçüldü ve bu seviye, uzun dönemli gözlemler içinde istisnai bir değer olarak kayda geçti. MGU açıklamasında, ayın en belirgin özelliğinin, Moskova bölgesi üzerinden geçen derin ve geniş siklonlar ile keskinleşen atmosferik cepheler sonucu oluşan olağanüstü yağış miktarı olduğu belirtildi.