Moskova’da şüpheli patlama: Ukrayna’nın hedefindeki kişi öldü

Rus haber ajansı TASS'a göre, Rusya'nın başkenti Moskova'da lüks rezidansta patlama meydana geldi. Patlamada toplam 2 kişi yaşamını yitirirken, 5 kişi de yaralandı.
Emniyet yetkilileri, Ukrayna'nın doğusunda Kiev askerlerine karşı savaşan Arbat Taburu'nun lideri Armen Sarkisyan'ın da hayatını kaybedenler arasında olduğunu bildirdi.
TASS, Sarkisyan'ın kritik bir durumda hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybettiğini aktardı. TASS'ın emniyet yetkililerine dayandırdığı haberinde bombalı saldırının "önceden ve dikkatlice planlandığı" kaydedildi.
Yetkililer, Kremlin'den yalnızca 12 kilometre uzaklıkta, Moskva Nehri kıyısındaki "Scarlet Sails" kompleksinde meydana gelen olaya asansörde patlayan tanımlanamayan bir cihazın neden olduğunu söyledi.
Patlamanın arkasında kim veya kimlerin olduğuna ilişkin soruşturma sürüyor.
Ukrayna, Sarkisyan hakkında uluslararası tutuklama emri çıkarmıştı.
ARBAT TABURU NEDİR?
Sarkisyan'ın Arbat Taburu, büyük bir kısmı etnik Ermeni olan yaklaşık 500 kişiden oluşuyor. Ukrayna 2014 yılında AB yanlısı protestoculara karşı şiddet uyguladığı gerekçesiyle Sarkisyan hakkında uluslararası tutuklama emri çıkarmıştı.
Ukrayna güvenlik birimi SBU, Ermenistan'da doğan ve genç yaşta Ukrayna'nın doğusundaki Horlivka şehrine taşınan Sarkisyan'ı 2014 yılında Rusya'ya kaçan eski devlet başkanı Viktor Yanukoviç ile bağlantıları olan bir "suç otoritesi" olarak tanımlıyor.