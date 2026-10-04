Moskova’dan Kiev uyarısı: Terk edin

Rusya- Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar yeniden şiddetlendi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, yabancı ülke vatandaşları ve diplomatlara Kiev'i terk etmeleri uyarısını yineledi. Açıklamada, "Rusya Silahlı Kuvvetleri, yoğun misilleme saldırıları düzenlemeye devam edecek. Yabancı vatandaşları, diplomatik misyon personeli de dahil olmak üzere, Ukrayna'da bulunmamaları ve ülkeye seyahat etmemeleri konusunda yeniden uyarıyoruz" denildi. Öte yandan taraflar, askeri lojistik merkezlerden köprülere kadar birçok yeri hedef alıyor. Dün, Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'de Dinyeper Nehri üzerindeki Kuzey (Severniy) Köprüsü'nü insansız hava araçlarıyla (İHA) vurdu. Söz konusu köprünün askerlerin sevkiyatı ve askeri yüklerin lojistiğinde kullanıldığı aktarıldı. Saldırının iki gün önce Güney Köprüsü'nün hedef alınmasının ardından gerçekleştiğini belirten Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, kentin kış öncesinde "çok dramatik" bir durumla karşı karşıya olduğunu belirtti. Kliçko, ulaşımda ciddi sorunlar yaşandığını belirtti.



SAVAŞIN GÖBEĞİNDE MADEN İMZASI

ABD Hazine Bakanlığı, ABD-Ukrayna Yeniden Yapılandırma Yatırım Fonu'nun Ukrayna'nın enerji ve kritik mineraller sektörlerine yönelik yeni yatırımları onayladığını duyurdu. İlk aşamada nadir toprak elementleri, uranyum, berilyum ve zirkonyum yataklarına odaklanılacağı belirtildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör