Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu.

Ukrayna ordusunun Rus gemilerine saldırılar düzenlediğine dikkati çeken Zaharova, Kiev'in barış sürecini baltalamaya çalıştığını söyledi.

Zaharova, "Kiev cuntasının lideri, akıl dışı eylemleriyle Rusya ile NATO ülkelerini karşı karşıya getirmeye çalışarak, gerilimin kontrolsüz biçimde tırmanmasını ve çözüme yönelik müzakere sürecini tamamen sabote etmeyi amaçlıyor. Kiev yönetimi, çatışma alanını genişletmeye ve çatışmaları Ukrayna toprakları dışındaki deniz sahalarına yaymaya çalışıyor." ifadesini kullandı.

"AVRUPA BU SÜREÇTEN KAZANÇ SAĞLAMA KONUSUNDA KARARLI"

Avrupalı ülkelerin, Ukrayna krizinin çözümüne yönelik yaklaşımına değinen Zaharova, "Onlar, krizin barış yoluyla çözülmesinden yana değil, çatışmaların uzatılması ve bu süreçten kazanç sağlama konusunda kararlı." diye konuştu.

Zaharova, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'un "Avrupa'da barış ve istikrarın Rusya ile değil, yalnızca Rusya'ya karşı sağlanabileceği" yönündeki açıklamasına ilişkin ise şunları kaydetti:

"Modern Avrupa'yı Rusya'dan gelen hayali bir tehdit değil, Batı Avrupalı siyasetçilerin sorumsuzluğu ve cehaleti yıkacaktır. Rusya'nın çıkarları dikkate alınmadan Avrupa güvenlik sisteminin istişare edilmesi mümkün değil. Zira Rusya, Avrupa'nın en büyük ülkesidir."

Zaharova, Batılı ülkelerin Ukrayna'yı silahların test edilmesi için poligon olarak gördüğünü belirtti.

Estonya'nın 1 Aralık itibarıyla Rusya ile tüm sınır kapılarını kapatma kararının "düşmanca" olduğunu vurgulayan Zaharova, buna karşılık verebileceklerini söyledi.

"BU PROJE, BÖLGEDE YENİ AYRIŞMA HATLARI OLUŞTURMAMALI"

Güney Kafkasya'da Uluslararası Barış ve Refah İçin Trump Rotası (TRIPP) projesine değinen Zaharova, bunun Rusya ve İran'ın çıkarlarına zarar vermemesi gerektiğine dikkati çekti.

Sözcü Zaharova, "Bu proje, bölgede yeni ayrışma hatları oluşturmamalı. Aksi takdirde bu ulaştırma ve lojistik girişimi başarısız olacak." ifadesini kullandı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör