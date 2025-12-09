Moskova’dan Washington’a mesaj: “Kiev görüşmelerinin sonucunu bekliyoruz”

Ukrayna meselesinin çözümü için ABD ile temas halinde olduklarını belirten Peskov, "Amerikalılar şimdi Kiev ile görüşmeler yapıyor. Bu istişarelerin sonuçlarını bekliyoruz." dedi.

"RUSYA'NIN NATO'YA SALDIRMA İDDİALARI SAÇMALIK"

Peskov, Rusya'nın NATO'ya saldırma yönündeki iddiaların "saçmalık" olduğunu vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner, 2 Aralık'ta Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmüştü.

Bunun ardından Kushner ve Witkoff, 6 Aralık'ta Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov ve Ukrayna Genelkurmay Başkanı Yardımcısı Andriy Gnatov ile bir araya gelmişti.

Söz konusu görüşmelerde, ABD'nin Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin teklif ettiği barış planı ele alınmıştı.