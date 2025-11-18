Moskova–Washington hattında yeni mahkum takası görüşmesi

Dmitriyev, Axios'a verdiği telefon mülakatında, ABD'li yetkililer ve Donald Trump yönetiminden bazı isimlerle olası mahkum takası gibi insani nitelikteki konuları ele aldığını söyledi.

GÖRÜŞMELERE TRUMP YÖNETİMİNDEN İSİMLER DAHİL OLDU

Konuya yakın bir kaynak, Dmitriyev'in özellikle ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile bu meseleleri görüştüğünü aktardı.

ABD'li başka bir yetkili de görüşmelerin olumlu bir havada geçtiğini ancak henüz hiçbir anlaşmaya varılmadığını belirterek, ülkesinin "alıkonulan herhangi bir vatandaşının" serbest bırakılmasını memnuniyetle karşılayacağını kaydetti.