MOSSAD adına casusluk yapıyordu: İran tarafından idam edildi

İran Yargı Erki tarafından yapılan açıklamada, İsrail dış istihbarat servisi MOSSAD adına casusluk yaptığı gerekçesiyle yargılanan İran vatandaşı Muhsin Lengerneşin'in "yeryüzünde bozgunculuk" ve "devlete karşı savaş açmak" suçlarından çarptırıldığı idam cezasının sabah saatlerinde infaz edildiği bildirildi.

Lengerneşin'in Ekim 2020'de MOSSAD'a katıldığı ve çeşitli eğitimlerden geçtikten sonra ilk görevini Aralık 2020'de gerçekleştirdiği ifade edildi. Mayıs 2022'de Tahran'da Devrim Muhafızları Ordusu üyesi Albay Seyyad Hodayi'ye düzenlenen suikasta destek verdiği belirtilen Lengerneşin'in yargı sürecinin tamamlandıktan ve Yüksek Mahkeme tarafından idam hükmü onandıktan sonra cezasının uygulandığı belirtildi.

Ayrıca yürütülen soruşturma kapsamında Lengerneşin'in suçlarını kabul ettiği ve faaliyetlerini detaylı şekilde itiraf ettiği vurgulandı. Lengerneşin'in 2 yıl boyunca MOSSAD personeliyle yurt dışında ve İran içindeki ajanlarla yakın temas halinde olduğu, İran Savunma Bakanlığı'na bağlı İsfahan'daki bir sanayi tesisine düzenlenen saldırıya lojistik, teknik ve operasyonel destek sağladığı, MOSSAD unsurlarına iletişim altyapısı kurduğu, araç ve ekipman temin ettiği, para transferleri yaptığı ve bazı eyaletlerde güvenli evler kiraladığı kaydedildi.