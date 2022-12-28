Mossad ajanı Eli Cohen!in kızı BAE’den yardım istedi: Suriye’yle anlaşın

Suriye'de 1965'te yakalanarak idam edilen Mossad ajanı Eli Cohen'in kızı, babasının naaşının teslim edilmesi için Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) yardım istedi.

Ünlü İsrailli istihbaratçının kızı Sophie Ben-Dor, İsrail'in "i24 Arapça" kanalına konuştu.

"BABAMIN CENAZESİNİ GERİ VERİN"

Ben-Dor, "İsrail'de ve uluslararası arenada önemli rolü olan BAE'lilerden arabuluculuk yaparak bize yardım etmelerini ve babamın cenazesinin geri verilmesi için Suriyelilerle anlaşmaya varmalarını umuyor ve rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ben-Dor, Abu Dabi yönetiminden bu konuda resmen yardım talebinde bulunmak için Tel Aviv'deki BAE Büyükelçiliğine başvurabileceğini söyledi.

İsrail'in en önemli casuslarından biri kabul edilen Eli Cohen, "Kemal Emin Sabit" takma adıyla 1962-1965 yıllarında Suriye'nin başkenti Şam'da görev yapmıştı.