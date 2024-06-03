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Giriş Tarihi: 3.6.2024 16:31

Mossad direktöründen Hamas itirafı! ‘Tüm askeri varlığımıza rağmen…’

Gazze’de işlediği savaş suçlarına ateşkes planları konuşulurken dahi ara vermeyen İsrail’den çarpıcı bir itiraf geldi. Ülke basınına konuşan Mossad'ın eski direktörü Danny Yatom, dikkat çeken ifadeler kullandı.

AA
Mossad direktöründen Hamas itirafı! ‘Tüm askeri varlığımıza rağmen…’

İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'ın eski direktörü Danny Yatom, ülkesinin Hamas ile İslami Cihad hareketlerini askeri olarak mağlup edemeyeceğini belirtti.

"HEDEFLERE ULAŞAMIYORUZ"

İsrail'in Maarev gazetesinde "Acı gerçek: Hamas ile İslami Cihad askeri manevralarla yenilemez" başlığıyla kaleme aldığı köşe yazısında Yatom, "Kuzeyde (Lübnan) ve güneyde (Gazze) savaş hedeflerine ulaşamıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hizbullah'ın kuzeyde İsrail beldelerini yıktığına vurgu yapan Yatom, "İsrailli esirlerin çoğu hâlâ Gazze tünellerinde, yerinden edilmiş binlerce İsrailli evlerine dönmekten çok uzakta ve Hizbullah kuzeydeki beldelerimizi yok ediyor." dedi.

"HAMAS'I YENEMEYİZ"

Yatom, İsrail'in Gazze Şeridi'nin tüm bölgelerinde askeri olarak varlık gösterdiğine dikkati çekerek, "İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin tamamındaki askeri varlığına rağmen, Hamas ve İslami Cihad askeri hareketlerle yenilgiye uğratılamaz. Esirler, siyasi düzenlemeler olmadan askeri baskıyla geri dönemezler." değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni (UCM) antisemitist olmakla suçlayan Yatom, "Fransa ve Almanya da, Lahey'deki Yahudi karşıtı mahkemenin savcısının başbakan (Binyamin Netanyahu) ve savunma bakanı (Yoav Gallant) hakkındaki gözaltı emri çıkarma kararını destekliyor." eleştirisinde bulundu.

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Mossad direktöründen Hamas itirafı! ‘Tüm askeri varlığımıza rağmen…’
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