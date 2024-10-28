MOSSAD’ı sarsan saldırı: 1 ölü, 39 yaralı

Ortadoğu'da birçok bölgede katliam yapan İsrail, dün başkenti Tel Aviv yakınlarında bir kamyonun Mossad ve askeri istihbarat çalışanlarının kullandığı otobüs durağına daldığı olayla sarsıldı. İsrail polisinden yapılan açıklamaya göre, bir otobüs yolcuları indirmek için Glilot Askeri Üssü yakınlarındaki durakta durdu. Aynı anda bir kamyon durağa girerek yolculara çarptı. Yerel saatle 10:08'de yaşanan olayda, 1 kişi öldü, 39 kişi de yaralandı. Kamyon şoförünün bölgedeki "silahlı siviller" tarafından vurularak öldürüldüğü belirtildi. Al Jazeera olay yerinde kamyonun altında sıkışıp kalan yaralılar olduğunu iddia etti. İsrail polisi, olayı "bir saldırı olarak değerlendirdiğini", soruşturmanın devam ettiğini bildirdi. Olay yerinin Mossad karargâhına çok yakın ve yaralananların çoğunun İsrail askeri olduğu iddia edildi.İsrail basınına göre, Filistin asıllı İsrail vatandaşı şoför Rami Nasrallah'ın ailesi ise olayın bir saldırı olmadığını, Rami Nasrallah'ın yakın zamanda bir kalp ameliyatı geçirdiğini ve olayın kaza olduğunu vurguladı. Olay yerine gelen İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ise "olayın bir saldırı olarak soruşturulduğunu ve böyle yapılması gerektiğini" söyledi. Ben-Gvir, İsrail'de sivilleri silahlandırma politikasını savundu. Ezme girişimi, İsrail ordusuna bağlı dijital, elektronik, siber istihbarattan sorumlu 8200 Birimi ve Mossad'ın ortak kullandığı "Glilot" isimli karargâhın yakınlarında gerçekleşti.