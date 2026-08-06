Mossadın fiyasko İran planı: 2 üst düzey yetkili görevden alındı!

Kanal 12'ye konuşan güvenlik kaynakları, Goffman'ın söz konusu yetkililerle göreve geldiği ilk andan itibaren uyuşmazlık yaşadığını, ancak bu ayrılıkların kurum içindeki daha kapsamlı bir yeniden yapılanma çerçevesinde karşılıklı mutabakatla gerçekleştiğini aktardı.

Güvenlik kaynakları, her iki ismin de Mossad içinde farklı birimlerde görevlendirilmesinin beklendiğini kaydetti. Tahran yönetimini devirmek amacıyla aralarında terör örgütü PKK uzantılarının da bulunduğu bazı grupların saldırılar başlatması ve eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın başa getirilmesi dahil olmak üzere İsrail'in bir dizi gizli planı yürütmeye çalıştığı basına yansımıştı.