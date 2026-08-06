Mossadın fiyasko İran planı: 2 üst düzey yetkili görevden alındı!
Terör devleti İsrail’in, İran için düşündüğü senaryoların fiyasko ile sonuçlanması sonrası Dış İstihbarat Servisi içerisinde çatırdamalar meydana geldi. İsrail basınının haberine göre, Mossad Direktörü Roman Goffman Tahran yönetimini devirme planının ardındaki 2 ismi görevden aldı.
İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad Direktörü Roman Goffman'ın Tahran yönetimini devirme planının başarısız olmasının ardından İstihbarat Daire Başkanı ile İran Masası Şefi'ni görevden aldığı iddia edildi.
İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, görevden alınan iki üst düzey istihbarat yetkilisinin Tahran yönetiminin devrilmesi için hazırlanan ancak başarısızlıkla sonuçlanan planın ardındaki isimler olduğu aktarıldı.
ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı ve ateşkesle sonuçlanan saldırılar sırasında Mossad'ın Tahran yönetimini devirme planının "tam bir fiyaskoyla" sonuçlandığı ifade edilen haberde, Goffman'ın söz konusu başarısızlığa ilişkin harekete geçtiği ve iki yetkiliyi görevden aldığı belirtildi.