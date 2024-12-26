Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Mozambik’te büyük isyan: Sokaklar suçlu kaynıyor
Giriş Tarihi: 26.12.2024 12:02

Mozambik’te büyük isyan: Sokaklar suçlu kaynıyor

Güneydoğu Afrika ülkesi Mozambik'te çekim sonuçları sonrası çıkan kargaşa büyüyor. Oylamaya hile karıştırıldığı iddiası ülkede geniş çaplı gösterilere neden oldu. Çıkan olaylarda çok sayıda kişi öldü. Hapishanede çıkan isyanla birlikte ortalık iyice karıştı.

İHA
Mozambik’te büyük isyan: Sokaklar suçlu kaynıyor

Mozambik'te Kurtuluş Cephesi'nin (FRELIMO) adayı Daniel Chapo'nun kazandığı tartışmalı devlet başkanlığı seçiminin ardından sokaklardaki karışıklık sürüyor. Başkent Maputo'da protestolar sırasında bir cezaevinde isyan çıktı.

Polis Amiri Bernardino Rafael yaptığı açıklamada, isyanı cezaevi dışındaki hükümet karşıtı protestoların tetiklediğini belirtti. Rafael, bin 534 mahkumun kaçtığını, cezaevi dışında muhafızlarla çıkan çatışmalarda 33 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin de yaralandığını ifade etti.

Rafael daha sonra 150 mahkumun yakalandığını aktardı. İki cezaevinde daha firar girişimleri olduğunu söyleyen Rafel, "Mozambikliler ve güvenlik güçleri olarak endişeliyiz. Önümüzdeki 48 saat içinde suç oranında artış bekliyoruz" dedi.

Mahkumların gardiyanları etkisiz hale getirerek AK-47 tüfeklerine el koyduğu ve cezaevinden kaçmayı başardığı öğrenildi.

SEÇİM SONUÇLARI ŞİDDET OLAYLARINI TETİKLEDİ

Mozambik'te 9 Ekim'de düzenlenen devlet başkanlığı seçimini, iktidardaki Daniel Chapo kazanmıştı. Oyların yüzde 65'ini alan Chapo birinci olmuş, rakibi Mondlane ise oyların yüzde 24'ünü almıştı. Seçimlerin düzenlenmesinden bu yana Mondlane'nın destekçileri, hile karıştığı iddiasıyla seçim sonuçlarını protesto ediyor.

Pazartesi ve salı günleri çıkan şiddet olaylarında 21 kişi hayatını kaybederken, 21 Ekim'den bu yana ölenlerin sayısı 151'e yükselmişti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Mozambik’te büyük isyan: Sokaklar suçlu kaynıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA