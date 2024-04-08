Mozambik’te facia: 96 ölü

Mozambik'in kuzey kıyısı açıklarında feribotun batması sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 96'dan fazla kişi yaşamını yitirdi. Nampula eyaletindeki Lunga'dan Mozambik Adası'na sefer yapan ve yaklaşık 130 kişiyi taşıdığı tahmin edilen feribot battı. Onlarca kişinin hâlâ kayıp olduğu açıklandı. Eyalet Bakanı Jaime Neto, eyalette kolera salgınına ilişkin dezenformasyon nedeniyle paniğe kapılan insanların feribotla bölgeden kaçmaya çalıştığını belirtti. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, Mozambik'te Eylül 2022'de patlak veren kolera salgını ülkenin kuzey bölgelerinde etkisini sürdürüyor.