Mozambik’te kanlı çatışma: Polis ile yerel milisler çatıştı, 8 ölü

Nampula Eyaleti Hükümet Sözcüsü Placido Pereira, Mogovolas bölgesinde polis ile "Naparamas" olarak bilinen yerel milis grubu arasında silahlı çatışmanın çıktığını açıkladı. Pereira, olayda 1'i polis memuru 8 kişinin hayatını kaybettiğini ve 5 milisin de gözaltına alındığını bildirdi.

POLİS KORUMASINDAKİ BİNAYA GİRİŞ İDDİASI

Polis Sözcüsü Rosa Chauque ise çatışmanın, Naparamas grubuna mensup milislerin polis tarafından korunan bir binaya girmeye çalışması üzerine çıktığını belirtti.

Chauque, polisin kamu düzenini tehdit eden hiçbir girişime müsamaha göstermeyeceğini vurgulayarak, güvenliğe yönelik saldırılara karşı kararlı tutumun süreceğini ifade etti.