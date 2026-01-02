Mozambik’te kanlı çatışma: Polis ile yerel milisler çatıştı, 8 ölü
Mozambik’in kuzeyindeki Nampula eyaletinde polis güçleri ile Naparama kabilesine mensup yerel milisler arasında çıkan silahlı çatışmada 1’i polis olmak üzere toplam 8 kişi hayatını kaybetti.
Nampula Eyaleti Hükümet Sözcüsü Placido Pereira, Mogovolas bölgesinde polis ile "Naparamas" olarak bilinen yerel milis grubu arasında silahlı çatışmanın çıktığını açıkladı. Pereira, olayda 1'i polis memuru 8 kişinin hayatını kaybettiğini ve 5 milisin de gözaltına alındığını bildirdi.
POLİS KORUMASINDAKİ BİNAYA GİRİŞ İDDİASI
Polis Sözcüsü Rosa Chauque ise çatışmanın, Naparamas grubuna mensup milislerin polis tarafından korunan bir binaya girmeye çalışması üzerine çıktığını belirtti.
Chauque, polisin kamu düzenini tehdit eden hiçbir girişime müsamaha göstermeyeceğini vurgulayarak, güvenliğe yönelik saldırılara karşı kararlı tutumun süreceğini ifade etti.