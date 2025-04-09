Mozambik’te sivillere silahlı saldırı: 5 ölü
Mozambik’te doğaüstü güçlere inanan Naparama adlı silahlı grup sivillere saldırı düzenledi. Olayda ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirdi.
Mozambik'in Cabo Delgado eyaletinde silahlı saldırı gerçekleşti.
Yerel basına yansıyan haberlere göre, eyalete bağlı Mocimboa da Praia ilçesindeki Ntotue köyünde silahlı örgüt Naparama, sivillere saldırdı. Saldırıda, ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü.
Yetkililer, sivillere yapılan saldırının köyde büyük paniğe neden olduğunu belirtirken Mozambik Hızlı Müdahale Birimi (PRM), emniyet güçlerinin derhal olay yerine sevk edildiğini aktardı.
Polisle saldırganlar arasında yaşanan çatışmalarda çok sayıda kişinin yaralandığı kaydedildi.
DOĞAÜSTÜ GÜÇLERE İNANAN SİLAHLI GRUP
Naparamalar, 1980'lerde Mozambik'teki iç savaş sırasında ortaya çıkan, geleneksel bilgi ve mistik öğeleri savaşta kullanan silahlı grup olarak biliniyor. Doğaüstü güçlere sahip olduklarına inanan bir grup insan, kendilerini savunma amacıyla örgütlendi.
Örgüt üyeleri, 2 Ocak'ta Zambezia'da bir kişiyi başını keserek katletmişti.
Aynı eyalette şubat ayında polisle çatışan grup, 4 üyesini kaybetti. Grup ile Mozambik polisi arasında sık sık çatışmalar yaşanıyor.
Mozambik Cumhurbaşkanı Daniel Chapo, şubatta emniyet güçlerine, Zambezia eyaletindeki saldırılara karşı mücadele etmeleri talimatını vermişti. Chapo, bu saldırıların ülkenin kalkınmasının önünde engel teşkil ettiğini vurgulamıştı.