Mozambik’te sivillere silahlı saldırı: 5 ölü

Mozambik'in Cabo Delgado eyaletinde silahlı saldırı gerçekleşti.

Yerel basına yansıyan haberlere göre, eyalete bağlı Mocimboa da Praia ilçesindeki Ntotue köyünde silahlı örgüt Naparama, sivillere saldırdı. Saldırıda, ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü.

Yetkililer, sivillere yapılan saldırının köyde büyük paniğe neden olduğunu belirtirken Mozambik Hızlı Müdahale Birimi (PRM), emniyet güçlerinin derhal olay yerine sevk edildiğini aktardı.

Polisle saldırganlar arasında yaşanan çatışmalarda çok sayıda kişinin yaralandığı kaydedildi.