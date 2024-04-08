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Giriş Tarihi: 8.4.2024 11:43

Mozambik'te tekne alabora oldu: 94 ölü, 26 yaralı

Afrika ülkesi Mozambik'te bir teknenin alabora olması sonucu 94 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin ise kaybolduğu açıklandı.

İHA
Mozambik’te tekne alabora oldu: 94 ölü, 26 yaralı

Afrika'nın güneydoğusunda bulunan Mozambik'te tekne alabora oldu. Mozambik Deniz Taşımacılığı Enstitüsü (INSTRASMAR) tarafından yapılan açıklamada, aralarında çocukların da bulunduğu 94 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişiden de haber alınamadığı kaydedildi. INSTRASMAR yöneticisi Lourenco Machado teknenin aslında balıkçı teknesi olduğunu ve izinsiz bir şekilde taşımacılıkta kullanılmak üzere dönüştürüldüğünü ve kapasitesinin üzerinde taşımacılık yaptığını açıkladı. Machado, "Dün yaşanan olayda 130 kişinin bulunduğu teknenin alabora olduğu ihbarını aldık, 94 kişinin cansız bedenine ulaştık. 26 kişi ise kayıp" dedi. Teknenin ülkenin Nampula eyaletine bağlı Lunga bölgesinden Mozambik Adası'na doğru seyrettiğini kaydeden Machado, ilk belirlemelere göre tekneyi şiddetli bir dalganın vurduğunu söyledi.

Nampula Eyaleti Devlet Bakanı Jaime Netoise, teknede bulunanların kolera salgınından kaçtığını dile getirerek, "Tekne aşırı doluydu ve yolcu taşımaya uygun değildi" dedi.

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Mozambik'te tekne alabora oldu: 94 ölü, 26 yaralı
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