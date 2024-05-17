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Giriş Tarihi: 17.5.2024 10:35 Son Güncelleme: 17.5.2024 10:36

MSB duyurdu: Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 4, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde ise 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB duyurdu: Suriye ve Irak’ın kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı "Teröristler için hiçbir yer güvenli" mesajıyla 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu ifadeleri kullandı:

Teröristler için hiçbir yer güvenli değil!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 3 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.

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MSB duyurdu: Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
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