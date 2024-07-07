MSB paylaştı: Teröristlerin gasbettiği evler tuzaklardan temizleniyor

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız Dergele ve Miska köylerinde teröristlerin masum sivillerden gasbettiği evlerde arama-tarama faaliyetlerine titizlikle devam ediyor. Arama sırasında sivil halkın meskun mahalline girmeyen komandolarımız, halkın bahçe ve mülklerine zarar vermemek için azami hassasiyet gösteriyor. Teröristler tarafından tuzaklanan evlerdeki patlayıcılar ise büyük bir dikkatle temizleniyor" denildi.

Ayrıca bölgede 1 adet RPG-7 roketatar, 2 adet RPG-7 mühimmatı, 3 adet sevk fişeği, 2 adet el bombası, 3 adet dürbün ile birlikte çok sayıda telsiz, kamera ve termal şemsiye ele geçirildiği belirtildi.