MSB’den ‘Ayşe Tatile Çıksın’ paylaşımı
Milli Savunma Bakanlığı, Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 14 Ağustos'ta başlayan ikinci aşamasını "Ayşe Tatile Çıksın" parolasıyla kutladı. Paylaşımda şöyle denildi: "Parola: Ayşe Tatile Çıksın! Kıbrıs Türkü'ne yönelik insanlık dışı katliamları durdurmak için Türk Silahlı Kuvvetleri, 20 Temmuz 1974'te Mutlu Barış Harekâtı'nı başlattı. Rum ve Yunan tarafının Cenevre konferanslarındaki uzlaşmaz tutumu üzerine, 'Ayşe Tatile Çıksın!' parolasıyla 14 Ağustos 1974'te 2'nci Barış Harekâtı icra edildi. Harekâtın 52'nci yılında; vahşice katledilen Kıbrıs Türkü soydaşlarımızı, aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmetle anıyor, hayatta olan gazilerimize sağlık ve uzun ömürler diliyoruz."