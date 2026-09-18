MSB’den kritik uyarılar

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. MSB Sözcüsü Zeki Aktürk de toplantıda şunları söyledi: "Suudi Arabistan'ı hedef alan İHA saldırısı ile Husiler tarafından gerçekleştirilen eylemleri kınıyor, bölgesel istikrarı tehdit eden bu tür girişimlerin bir an önce sona erdirilmesi gerektiğini ifade ediyoruz. Kızıldeniz ve Babülmendep'te devam eden Husi tehdidi ise yalnızca bölge güvenliğini değil, uluslararası deniz ticaretini ve küresel istikrarı da olumsuz etkiliyor."

MEKKE PAKTI VURGUSU

Milli Savunma Bakanlığı ayrıca "Mekke Savunma İttifakı; Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasındaki köklü ilişkiler ve savunma işbirliği temelinde şekillenen, savunma ve kolektif caydırıcılık esasına dayalı bir anlaşmadır. Anlaşma, herhangi bir ülkeye karşı olmadığı gibi taraf ülkelerin üçüncü ülkelerle mevcut ilişkilerine de alternatif teşkil etmiyor. Askeri işbirliğinin geliştirilmesi, birlikte çalışabilirliğin artırılması ve savunma kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik faaliyetler üç ülke arasında koordinasyon içerisinde yürütülüyor; ittifakın kurumsallaşmasına yönelik çalışmalar devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu. MSB Sözcüsü Aktürk, İsrail'in süren saldırganlığına dair de "İsrail, uluslararası toplumun gözü önünde Lübnan, Suriye ve Filistin'e yönelik eşzamanlı saldırılarını sürdürerek bölgedeki istikrarsızlığı daha da derinleştiriyor" ifadelerini kullandı.

MİÇOTAKİS'E MEİS MESAJI

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Meis Adası'na gerçekleştirdiği ziyaret ve burada konuşlu askeri unsurlarla yaptığı temasların yakından takip edildiğini belirterek, "Meis'in gayriaskeri statüsüne aykırı fiili durum oluşturulmasına yönelik girişimlerin uluslararası yükümlülüklerle bağdaşmadığını ve ülkemiz tarafından kabul edilmeyeceğini bir kez daha vurguluyoruz" açıklamasında bulundu. ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) yönelik silah ambargosunu kaldırma kararını uzatmasına ilişkin sorular üzerine Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "ABD'nin GKRY'ye yönelik silah ambargosunu kaldırma kararının 30 Eylül 2027 tarihine kadar bir yıl süreyle yeniden uzatılması, Kıbrıs Adası'ndaki hassas dengeleri ve güven ortamını olumsuz etkileyebilecek bir adımdır" ifadesine yer verildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör