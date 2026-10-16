MSB'den Suudi Arabistan'a tam destek
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), F-35 tedariki ve CAATSA yaptırımları konusunda ABD'ye "Daha önce de ifade ettiğimiz üzere, beklentimiz müttefiklik ruhuyla bağdaşmayan CAATSA yaptırımları ile savunma sanayimize yönelik doğrudan veya dolaylı tüm kısıtlamaların kaldırılması" mesajı gönderdi. MSB'de düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından Bakanlık tarafından basın mensuplarının sorularına ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi: "Mekke Savunma İttifakı kapsamında Türkiye tarafından Suudi Arabistan'a sağlanabilecek askerî kuvvet ve yeteneklere ilişkin süreç, Anayasamız ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yürütülecektir. Bu kapsamda, anlaşmanın TBMM tarafından uygun bulunması ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurtdışına gönderilmesine ilişkin gerekli yetkilendirme süreçlerinin tamamlanması gerekmektedir. Sağlanabilecek katkının kapsamına ilişkin esaslar ise Suudi Arabistan'ın ihtiyaç ve talepleri, sahadaki gelişmeler ve harekât ihtiyaçları dikkate alınarak ilgili makamlarımızca yapılacak değerlendirmeler ve taraflar arasında sağlanacak mutabakat doğrultusunda belirlenecek."
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